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Yaralı halde bulunan karaca tedavi edildi

'de köylüler tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavi edilerek koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:26
Yaralı halde bulunan karaca tedavi edildi

'de yabani hayvanların saldırısı sonucu yaralanan karaca tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Aksaklar köyünde ormanlık alanda bir kişi yaralı karaca gördü. Hareket etmekte güçlük çeken karacayı kucağına alan Hayrettin Kurt, durumu köy muhtarı ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen Yığılca Jandarma Komutanlığı ekipleri, karacanın tedavisi için Düzce Müdürlüğünden yardım istedi. Köye gelen ekipler, yaralı karacayı alarak kent merkezinde bulunan veterinere götürdü.

Burada tedavi edilen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Efteni Yaban Hayatını Geliştirme Sahasına getirildi.

Karacanın burada bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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Yaralı halde bulunan karaca tedavi edildi
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