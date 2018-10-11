Emniyetin karşısında öldürüldü

Kahramanmaraş
'ın Afşin ilçesinde, eski muhtar Habib Yılmaz
(50), Emniyet Müdürlüğü önünde tartıştığı 2 kardeş tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay, dün öğle saatlerinde Nazım Kaynak Caddesi'ndeki Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre Hüyüklü Mahallesi'nde oturan eski muhtar Habip Yılmaz, emniyetin önünde yürürken O.T. (27) ile A.T. (25) kardeşler traktörle önüne geçti. Habib Yılmaz ile daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumeti olan kardeşler arasında kavga çıktı. Yılmaz, bu sırada tabancayla başına ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. A.T. ile O.T. adlı kardeşler, Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polisler tarafından gözaltına alındı.