Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gaziantep'te kocasını uyurken bıçakladı

'te kocasını uyurken bıçakladı

'te bir kadın tartıştığı kocasını uyurken bıçakladı. Kadın gözaltına alınırken, hastanedeki kocasının ise yaşam mücadelesi sürüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 15:51
Gaziantep'te kocasını uyurken bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, 'in Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde yaşayan Adem (25) ve Gamze D. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Adem D. uyumak için yatak odasına geçti. Bir süre sonra mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasına giren öfkeli kadın, uyuyan kocasını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Adem D., komşuların bağrışmaları duymasının ardından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Adem D. yaklaşık 2 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Adem D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Gamze D: gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te kocasını uyurken bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN