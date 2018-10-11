Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! -İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları nihai liste sorgulama 2018

sonuçları açıklandı! - ile Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları 2018

ı gerek bünyesini güçlendirmek gerekse ı sağlamak amacıyla engelli ve eski hükümlü olan 5 bin 298 bireyin nı gerçekleştirecek. Eylül ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı 5 bin personel alımı ilanı duyurulmuş ve binlerce vatandaş Bakanlık bünyesinde çalışabilmek için ilgili ilana başvurmuştu. Göreve başlamak çin atamaların kura ile gerçekleşeceği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde ilk aşama geride kaldı. aracılığı ile başvuruların alındığı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. Haberimizin içerisinden İstanbul ve Ankara olmak üzere iki farklı işlemlerini yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 12:00
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! -İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları nihai liste sorgulama 2018

Binlerce kişinin takip ettiği sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı'nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı son derece büyük ilgi görmüş ve adaylar başvurularını üzerinden gerçekleşmişti. 5 bin 298 vatandaşın personel olarak edileceği ilan, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri de kapsamakla beraber iki kademeli gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk kademesi olan, başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde nı beklemek kalıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018!

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.

Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

Konu ile ilgili güncel gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! -İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları nihai liste sorgulama 2018
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN