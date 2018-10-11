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’da iki kişi arasında yaşanan da 2 kişi yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 03:40
Malatya'da silahlı kavga
Olay İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abdullah Gül Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Gül Parkı içerisinde N.D. (34) ile E.G. (33) arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü yaşanan da şahısların karşılıklı olarak bir birlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucunda her iki şahısta bacaklarına isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı.Yaralı şahıslar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
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Malatya'da silahlı kavga
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