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Manavgat’ta operasyonu: 1 tutuklama

’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 11:24
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ile mücadele çalışmaları kapsamında A.C.'nin üst araması ile R.K.'nin evinde yapılan aramada, 30.50 gram metamfetamin, 3,2 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 7 adet 7,65 mm çapında mermi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 adet aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 170 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlasevk edilenlen R.K. tutuklanırken, A.C. ise serbest bırakıldı.

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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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