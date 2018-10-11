Onun adı mucize

İzmir
'den Yunanistan
'a geçmek isteyen 35 mülteci
nin içinde bulunduğu tekne pazartesi günü battı. 8 mültecinin cesedi bulunurken, 28 saat sonra kurtulan bir kadının ifadesi doğrultusunda kayıp olduğu düşünülen 26 mülteci aranıyor.
İzmir'de pazartesi akşamı, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek için Karaburun ilçesinden denize açılan 35 mültecinin içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Gece yarısı, tekneden kopan tahta parçalarının kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar bölgeyi incelerken, suda Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali
'yi yarı baygın vaziyette buldu. Üzerindeki can yeleği sayesinde hayatta kalmayı başaran kadın, vatandaşların da yardımıyla Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Ali ifadesinde, bir gün önce (8 Ekim'de) 35 kişi olarak, denize açıldıklarını ancak teknenin bir süre sonra battığını anlattı. Iraklı kadın, can yeleği sayesinde Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını söyledi. Bu ifade üzerine Sahil Güvenlik
ekipleri arama başlattı.
Hastanede tedavi edilen Iraklı Mıhabat İsmael Ali'nin 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim'de Irak'tan İstanbul'a geldiklerini söylediği öğrenildi. Polisteki ifadesinde 8 Ekim sabahı Foça'dan denize açıldıklarını anlatan Ali'nin, "Tekne saat 21.00'de battı. Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım" dediği belirtildi. Ali, bulunan cesetlerden ikisinin kendi çocuklarına ait olduğunu teşhis etti. Ekiplerin kayıp 26 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.