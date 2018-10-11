Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 10 Ekim çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Lotoçekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 833.420,34 TL devretti.

10 Ekim 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / Sayısal Loto sonuçları burada.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 10 EKİM

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira 34 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 156'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 58 kişi, 6 bin 53 lira 70'er kuruş; 4 bilen 4 bin 796 kişi, 55 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 433 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.