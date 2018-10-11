Son dakika hava durumu raporu! İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.. Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den özellikle Marmara bölgesi için son dakika hava durumu raporu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çanakkale, Bursa, Muğla, Denizli, Osmaniye, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu, Karabük, Tokat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.