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Son dakika raporu! 'da etkili oluyor.. Bugün hava durumu nasıl olacak?

'nin dün yapmış olduğu son dakika uyarısından sonra beklenen az önce 'da etkili olmaya başladı. Sabah işe gidiş saatine denk gelen sağanak yağış yer yer etkili olurken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin sitesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Özellikle Marmara bölgesine yapılan uyarılarda yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Yola çıkacak olan bireyler hava durumu bilgisini internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ne zamana kadar yağacak? İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 08:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 09:09
Son dakika hava durumu raporu! İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.. Bugün hava durumu nasıl olacak?

'den özellikle Marmara bölgesi için son dakika raporu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çanakkale, Bursa, Muğla, Denizli, Osmaniye, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu, Karabük, Tokat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü lı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, 'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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Son dakika hava durumu raporu! İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.. Bugün hava durumu nasıl olacak?
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