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'da bir ortaokulda paniği!

Bahçelievler'de bir ortaokulda elektrik panolarında çıktı. Öğrenciler okul dışına çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 14:26
İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!

Bahçelievler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Öğrenciler tahliye edilirken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

900 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ...

Okulda bulunan yaklaşık 900 öğrenci tahliye edildi. Rahatsızlanan bazı öğrenciler itfaiye tarafından taşınarak ambulansa konuldu. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

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İstanbul'da bir ortaokulda yangın paniği!
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