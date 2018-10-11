Trafikte makas atan drift yapan yandı

AK Parti
, karayollarında trafik güvenliğine ilişkin yeni düzenleme
ler içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu. 50 maddelik kanun teklifinde trafik kuralı ihlallerine caydırıcı cezalar getiriliyor. İşte düzenlemenin detayları:
Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazları kullananlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar 15 gün trafikten men edilecek. DRİFT CEZASI 5 BİN TL
Makas atanlar bin 2 TL idari para cezasına çarptırılacak. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise bin 2 lira idari para cezası geliyor. Kırmızı ışık
kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde üç defa ihlal ettiği tespit edilenler 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenler 45 gün, üçüncüde ise 60 gün sürücü belgelerine el konulacak.
Arabayı kendi etrafında döndürenlere (drift yapanlar) 5 bin 10 lira idari para cezası verilirken, sürücü belgesine 60 gün süre ile el konulacak. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek. Son beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.
Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığın artırılması amacıyla 108 lira olan idari para cezası 235 liraya çıkarılacak.
Muayenesiz araçların trafikte kullanımının cezası 108 liradan 235 liraya çıkacak.
Hız sınırlarında uygulanan yaptırım 3 kademeye çıkarılacak. Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 lira, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50'den fazla aşmada ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilecek, mevcutta sürücüler yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlarken, bu kapsama kavşak giriş ve çıkışları da ekleniyor. Para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.
Abartı egzoz kullanarak gürültü yapanlara bin 2 lira ceza uygulanacak. Araç trafikten men edilecek.
Hurda aracı trafiğe çıkaranlara 2 bin 18 lira idari para cezası uygulanacak. CEZALARI CAYDIRICI HALE GETİRİYORUZ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifte imzası bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Antalya
Milletvekili Atay Uslu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Yeni düzenlemenin trafik kazalarında yaşanan can kaybının önüne geçme amacı taşıdığını belirten Muş, "Teklifteki en önemli düzenleme trafikte geçiş üstünlüğünün tamamen yayalara geçmesi. Yani bir yaya ayağını yaya geçidine attığı andan itibaren sürücüler durmak zorunda. Teklifle cezaları çok daha caydırıcı hale getiriyoruz" dedi. Muş, teklifin, bir aksama olmaması durumunda önümüzdeki hafta içinde Genel Kurul'dan geçmesini beklediklerini söyledi.