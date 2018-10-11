YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Anadolu Üniveritesi ile YÖKDİL sonuç sorgulama sayfası

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yılın belirli dönemlerinde düzenlenen YÖKDİL sonuçlarına ilişkin araştırmalar iyice arttı. 22 Eylül Cumartesi günü beşincisi düzenlenen YÖKDİL sınavı, yurdun çeşitli bölgelerinde adayların katılımı ile gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ardından sınava katılım gösteren binlerce aday, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar gerek yabancı dil tazminatı gerekse yükseklisans eğitimi için gerekli olan puanı alıp alamadıklarını merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sizler için derlediğimiz haberimizde konuyla ilgili bilgilere yer verdik.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemler içerisinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavları göz önüne alındığında, sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 20 gün sonra açıklandı. Bu bilgilere temel alarak, 22 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen YÖKDİL sınavının 11 ya da 12 Ekim tarihinde açıklanacağını öngörebiliriz. Konu ile ilgili resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken yeni gelişmeler yaşandığında haberimizden bulabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.

İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.