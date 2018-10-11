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Yolda yürüyen kadını videoya alan şahsa linç girişimi

'da yürüyen bir kadının videosunu çektiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken, polis ekipleri şüpheliyi linç girişiminden kurtardı. Telefonundan başka kadınların videolarının da olduğu öğrenilen E.A. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 14:45
Yolda yürüyen kadını videoya alan şahsa linç girişimi

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi olduğu öğrenilen E.A., Murat Caddesi üzerinde yürüyen S.K. adlı bir kadını takip ederek videoya çekti.

'nın haberine göre, E.A. tarafından kadının videosunun çekildiğini fark eden çevredeki esnaf E.A.'yı durdurarak telefonunu elinden aldı. Telefonda S.K.'nın yolda yürürken çekilmiş görüntülerini gören çevredeki vatandaşlar, E.A.'ya linç girişiminde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli E.A.'yı vatandaşların linç girişiminden kurtararak karakola götürüldü. Telefonundan başka kadınların videolarının da olduğu öğrenilen E.A. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yolda yürüyen kadını videoya alan şahsa linç girişimi
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