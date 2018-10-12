5’i polis memuru 29 kişi zehirlendi

İzmir
?Adliyesi'nde, 29 kişi karbondioksit gazından zehirlenerek hastanelik oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayın, adliyenin yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında meydana geldiğini duyurdu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, hastalardan 5'inin polis, 2'sinin de sağlık görevlisi olduğunu açıkladı. Zehirlenen iki sağlık görevlisinden ambulans şoförü Mesut Minaz'ın, müdahale için olay yerinde bulunan Paramedik (ATT) görevlisi Nur Gürbulak'ı ve 5 kişiyi daha dışarı çıkarırken gazdan etkilendiği öğrenildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde de bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.