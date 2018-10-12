Adana'da silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Osman Aslan, 01 DJ 608 plakalı hafif ticari aracını park ettiği sırada iki şüpheli bir otomobilden inerek pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Aslan daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, iki boş kartuş olduğunu ve hafif ticari aracın camı ile farında saçmalar nedeniyle hasar oluştuğunu belirledi.

Sürücünün ifadesine başvuran ekipler, saldırıyı Aslan'ın borç nedeniyle aralarında husumet olan A.K. ve babası Z.K'nin düzenlediğini tespit etti.

Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.