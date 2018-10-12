Arda’ya darp ve silah sorgusu

Kamuoyunda "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin
'le bir eğlence mekanındaki kavgası ve darp ederek burnunu kırdığı sanatçının tedavi gördüğü hastanede silahının ateş alması nedeniyle Arda Turan
'ın ifadesine başvuruldu. Arda Turan ile Berkay Şahin arasında Emirgan'daki bir gece kulübünde başlayan kavga, Beşiktaş'taki bir özel hastaneye taşınmıştı. İddiaya göre, Arda Turan ve beraberindekiler hastaneden ayrıldıktan sonra olay yerine gelen polislerin yaptığı incelemede, fotokopi makinesine isabet eden bir mermi çekirdiği bulundu. Zeminde ve fotokopi cihazında mermi izine rastlandı. Savcılık soruşturması kapsamında; Berkay Şahin ile ünlü futbolcu tarafından taciz edildiği iddia edilen eşi Özlem Şahin, olayı polise bildirmediği ileri sürülen hastane güvenlik görevlisi Harun Aktay ve bu sırada şarkıcının yanında bulunan meslektaşı Murat Dalkılıç
'ın ifadesi alındı. Arda Turan da savcılığın talimatı üzerine telefonla çağrıldığı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'nde dün akşam ifade verdi. Polis tarafından el konulan tabancasının ruhsatlı olduğu belirtilen Arda Turan, edinilen bilgiye göre şunları söyledi:
Eğlence mekanına gittim. Burak Yılmaz
oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum. Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Peşinden tuvalete gittiğimi ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır.
Berkay'ın gittiği hastaneyi öğrenerek, taciz iddiasının doğru olmadığını söylemek için peşinden gittim. Ben buradayım, eğer sözlü taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burda, senden şikayetçi de olmayacağım dedim ve tabancayı yanına koydum. Berkay da bu sözlerim üzerine, 'Kaptan yok ben seni severim, tamam sorun yok, inanmıyorum' dedi. Berkay böyle söyleyince, hastaneden ayrılmak için tabancayı koyduğum yerden alırken kazayla patladı. Yunus Emre KAVAK-Barış SAVAŞ Gökhan GÖKDUMAN
/ SABAH