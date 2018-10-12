Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cephanelik gibi araç şehre girmeden yakalandı

Cephanelik gibi araç şehre girmeden yakalandı

KOM Şube ekipleri kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 32 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 17:16
Cephanelik gibi araç şehre girmeden yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışma ile çok sayıda ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Uşak'a giriş yapan şüpheli beyaz bir araç içerisinde bulunan şahısların ruhsatsız silah-tüfek taşıdığını tespit eden ekipler araçta yaptığı aramada 32 adet ruhsatsız tüfek (7'si uzun dipçikli), 15 adet şarjör, 7 adet bandrolsüz kaçak viski ele geçirdi.
Konu ile ilgili olarak araçta bulunan biri kadın 2 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal süreç başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cephanelik gibi araç şehre girmeden yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN