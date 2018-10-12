Denizli’de istismar gerilimi

Denızlı'nin Kale ilçesini karıştıran olay önceki gece yaşandı. 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen
biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi savcıya ifade verdikleri sırada kaymakamlık binası etrafında toplanan çok sayıda vatandaş olaya tepki gösterdi. Kalabalığın artması üzerine il merkezi ve çevre ilçelerden Kale'ye takviye kuvvet gönderildi. Öfkeli kalabalığın bulunduğu alandan otomobiliyle geçmek isteyen 2 Suriyeli darp edilmek istendi. Bu kişiler zırhlı araçla kurtarılırken, kalabalık taş ve sopalarla otomobile zarar verdi. Ayrıca ilçede yaşayan Suriyeliler polis korumasında Kale'den çıkarıldı. Kalabalık dışarıda beklerken, savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriyeli toplam 7 kişi tutuklandı. Zanlıların cezaevine götürüldüğünü öğrenen vatandaşlar bir süre sonra dağıldı.