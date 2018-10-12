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Dr. Tolga’nın bacağı için seferberlik

Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Tolga Kırış (39) trafik kazasında ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınca devreye girdi. Kırış ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Dr. Tolga’nın bacağı için seferberlik
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tolga Kırış (39), geçen yıl eylül ayında 'nde göreve başladı. Başhekim Yardımcısı Kırış'a, geçen pazar günü gece saatlerinde 'ten, "Hocam karın ağrısı şikâyetiyle bir hasta geldi. Muayene edilmesi gerek" telefonu geldi. Tutkunu olduğu motosikletine atladı ve hastaneye giderek hastayı muayene edip, ameliyat için ikna etti. Saat 01.00 sıralarında eve dönüş yolunda bir otomobilin çarpması sonucu sağ ayağı motosiklet ile araç arasında sıkıştı. Ayak bileği ciddi şekilde yaralandı.


Fedakâr hoca, acil ameliyata alındı. Ayağın�� kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınca devreye girdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz'un devreye girmesiyle KırIş, ambulans uçakla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ortopedi ve kalp damar cerrahları tedaviye başladı. Kırış'ın Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde görevli nişanlısı Uzm. Dr. Belkız Şeniz de kendisini bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, "Trafik polisleri kaza yerinde yaptıkları incelemede tali yol olduğu için her iki tarafı da eşit kusurlu bulmuş. Biz otomobil sürücüsüyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
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Dr. Tolga’nın bacağı için seferberlik
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