İstanbul’da narkotik operasyonunda polisi şoke eden raylı sistem

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta lüks sitedeki bir rezidansta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, Zafer Mahallesi'ndeki rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda kapının açılmaması üzerine tim, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeriye giren polis, dairenin dört bir yanını didik didik aradı.





RAYLI SİSTEMDEN TABANCA VE MERMİ ÇIKTI

Aramaların ardından yatak odasına gelen tim, yatağın başlığında bir farklılık gördü. Tahta başlığın içerisine bakmak isteyen tim, yaptığı incelemede raylı bir sistem kurulduğunu fark etti. Sistemi kısa sürede çözen polis, ortaya çıkan gizli bölmede tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ticaretinin not edildiği bir de defter ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Operasyon ise kameralara yansıdı.