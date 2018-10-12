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’da narkotik operasyonunda polisi şoke eden raylı sistem

?'ta bir rezidansa operasyon düzenleyen narkotimler, aramalarda yatağın başlığındaki raylı bir sistemde gizli bölme buldu. Sisteme bağlı bölmeyi açan ekipler, tabanca, çok sayıda mermi ve ticaretinin not edildiği defter ele geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:35
İstanbul’da narkotik operasyonunda polisi şoke eden raylı sistem

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 'ta lüks sitedeki bir rezidansta ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, Zafer Mahallesi'ndeki rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda kapının açılmaması üzerine tim, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeriye giren polis, dairenin dört bir yanını didik didik aradı.



RAYLI SİSTEMDEN TABANCA VE MERMİ ÇIKTI
Aramaların ardından yatak odasına gelen tim, yatağın başlığında bir farklılık gördü. Tahta başlığın içerisine bakmak isteyen tim, yaptığı incelemede raylı bir sistem kurulduğunu fark etti. Sistemi kısa sürede çözen polis, ortaya çıkan gizli bölmede tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ticaretinin not edildiği bir de defter ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Operasyon ise kameralara yansıdı.

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İstanbul’da narkotik operasyonunda polisi şoke eden raylı sistem
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