Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Küçükçekmece'de karısına kurşun yağdıran kişi yakalandı

'de karısına kurşun yağdıran kişi yakalandı

'de geçtiğimiz günlerde eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdıran koca yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 15:49
Küçükçekmece'de karısına kurşun yağdıran kişi yakalandı

Olay geçtiğimiz günlerde Atakent Mahallesi'nde yaşanmıştı.İddiya göre bir süredir eşiyle sorunlar yaşayan M.Y eşi Z.Y.'ye oturduğu sitenin kapısının önünde silahlı saldırıda bulunmuş ve olay yerinden kaçmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri M.Y'nin 'ta olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet'ten çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren M.Y. basın mensuplarının 'neden vurdunuz' sorusuna ise "Onlar bilir" diye yanıt verdi.
Bacaklarından vurulan kadının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gabar Dağı bölgesinde öldürülen teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı
Hem bağırdı hem de sattığı ürünleri etrafa saçtı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece'de karısına kurşun yağdıran kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN