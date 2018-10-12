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kızların sokak ortasındaki kavgası dehşete düşürdü

'nın Haliliye ilçesinde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi 2 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi. kızları, kavga ederken gören çevredekiler, güçlükle ayırdı.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 16:53
Liseli kızların sokak ortasındaki kavgası dehşete düşürdü

Öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda isimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 2 kız, iddiaya göre, okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar, tartışmaya başladı.

Liseli kızların sokak ortasındaki kavgası kamerada


Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen , tokat attı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.

Okuduğu liseye son kez tabutla geldi

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Liseli kızların sokak ortasındaki kavgası dehşete düşürdü
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