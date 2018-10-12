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Polisi bile şaşırtan zula!

'ta kaçakçılar in şase ve kaportası arasına binlerce sığdırdı. Operasyonda taban zulalı olarak tabir edilen otomobilde yapılan kontrollerde 2 bin paket kaçak sigara bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 23:04
Polisi bile şaşırtan zula!

'ta polisin de yaptığı aramada 2 bin paket ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi otobanında 35 RT 440 plakalı otomobile operasyon yaptı.

Operasyonda taban zulalı olarak tabir edilen otomobilde yapılan kontrollerde 2 bin paket kaçak sigara bulundu.

Polis ekipleri kaçak sigaraları çıkartmak için otomobilin şase ve kaporta kısmı arasında yer alan metali spiral makinesi kullanarak kesti. Lüks otomobile el konurken, sürücü Dicle A. gözaltına alındı.

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Polisi bile şaşırtan zula!
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