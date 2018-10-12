Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'ta operasyonu: 3 gözaltı

'da polisin düzenlediği operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 14:01
Samsun'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Olay, İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda S.G.'nin sattığı bilgisine ulaştı. Söz konusu şüphelinin evini takibe alan narkotik polisi evden çıkan 2 zanlının üzerinde yaptıkları aramada 1 adet bonzaili sigara, 1,61 gram bonzai ve 1 esrarlı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahıs ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, S.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.G., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN