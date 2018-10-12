Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi! - Emeklinin Ocak zammı belli oluyor...

Emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz Temmuz ayında aldıkları maaş artışı ve ardından iki bayramda gelen ikramiyelerle birlikte yüzleri gülen emekliler bu yıl alacakları zam miktarını merak içinde araştırmaya başladılar. Hatta öyle ki bu durum şimdiden trend listelerinin ilk sıralarını zorlamaya başladı. Yapılacak yeni yıl artışında en önemli detay ise 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. Enflasyon oranları doğrultusunda yeni maaşlara kavuşacak. Şuana kadar ilk 3 aylık veriler açıklandı. Peki emeklinin alacağı zam miktarı ne kadar olacak? İşte ilk 3 aylık enflasyon verileri doğrultusunda Ocak ayında yapılacak zam miktarı...

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM MİKTARI NE KADAR OLACAK?



Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli detay ise 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranı olacak. Şuana kadar ilk 3 aylık veriler açıklanırken, vatandaşların bu konuda araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Peki tahmin edilen maaş artış oranı ne kadar? İşte yanıtı...