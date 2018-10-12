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dan hakarete 15 bin TL ceza

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Sosyal medyadan hakarete 15 bin TL ceza
Galatasaray Teknik Direktörü 'in kızı Bahçekapılı'ya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve kızları Buse Terim Bahçekapılı tarafından açılan 60 bin liralık tazminat davası da karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, davalı Anıl Ulaş Durna'nın, davacılar Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim Bahçekapılı'ya faiziyle birlikte beşer bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
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Sosyal medyadan hakarete 15 bin TL ceza
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