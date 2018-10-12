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çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Ekim

Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişinde de 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye sekizinci kez 16.888.608,67 TL devretti. 11 Ekim 2018 Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 176, 4 bilen kişi sayısı 7.263 oldu. Peki, dün akşam gerçekleşen 11 Ekim çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar neler? işleminizi haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:32
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 11 Ekim

11 Ekim çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 16.888.608,67 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 176, 4 bilen kişi sayısı 7.263 oldu.

11 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 11 Ekim
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