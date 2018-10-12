Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 11 Ekim

Süper Loto 11 Ekim çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 16.888.608,67 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 176, 4 bilen kişi sayısı 7.263 oldu.

11 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.