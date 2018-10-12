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Tesadüfen tarih buldular! Kıyafetlerle atladılar...

Her yerinden tarih fışkıran ’da tarihe ışık tutacak olan yeni bir yer keşfedildi. Görüntü almak isteyen gazeteciler ellerinde kamera ve fotoğraf makineleri ile sarp kayalıklardan kıyafetleriyle suya atladılar...

Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:31
Tesadüfen tarih buldular! Kıyafetlerle atladılar...

'da, yontma veya Eski Taş Çağı olarak bilinen tarih öncesi Paleolitik Dönem'e ait olan ve dünyada bugüne kadar hiç görülmemiş, içerisinde sunum çukurlarının yer aldığı 'dinsel' tarihi alan bulundu.

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Tesadüfen tarih buldular! Kıyafetlerle atladılar...
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