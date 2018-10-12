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cennetinde ! Çok sayıda araç bölgeye gitti

'nin Pamukkale ilçesinde bir butik otelde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatı kısmında çıkan ve odalara sıçrayan yangın sonucu otel kullanılamaz hale geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 07:27
Turizm cennetinde yangın! Çok sayıda araç bölgeye gitti

'nin Karahayıt Mahallesi 142 Sokak'taki üç katlı butik otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bu sırada otelde bulunan yaklaşık 25 müşteri ve personel hemen tahliye edildi.

Çatıdaki yalıtım ve süsleme amaçlı kullanılan köpük malzemenin tutuşmasıyla alevler, duvarlardan odalara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Ekipler çevrede güvenlik alanı oluşturdu. 37 itfaiye erinin 14 itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Olayda otel kullanılamaz hale geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından ekiplerin kısa sürede müdahaleye başladığını söyledi.

Alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldıklarını belirten Başlı, yangının çıkış nedeninin incelemelerin tamamlanmasıyla belirleneceğini ifade etti.

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Turizm cennetinde yangın! Çok sayıda araç bölgeye gitti
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