Umut’a ünlü oyuncu sahip çıktı

İstanbul
?Çavuşbaşı Caddesi'nde 4 ay önce bir sokak köpeği, otomobil çarpması sonucu ağır yaralanmış, köpek eğitmeni Cihan Akın'ın girişimleri sonrası İBB
veterinerlerinin müdahalesiyle köpek yeniden hayata tutunmuştu. Akın'ın "Umut" adını koyduğu köpeğin yeni sahibi oyuncu Seray Kaya oldu. Akın "4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü kapsamında Küçüksu'daki bir okulda, Alman çoban köpeğim Hulk ile birlikte bir gösteri yapacaktık. Hayvanlara olan ilgisiyle bilinen Seray Kaya da bize katıldı. Burada Umut, Seray'ın kucağına atladı ve inmedi. Aralarında müthiş bir bağ oluştu. Umut'u sahiplenmeye karar verdi" dedi. Cansu CAN
/ SABAH