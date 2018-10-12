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Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

Ardahan'da, üzerine elbise dolabı düşen 10 yaşındaki öğrenci Zerin Koç'un hayatını kaybettiği Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun Müdürü , idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 16:20
Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

Karagöl Mahallesi Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonunda kalan ve dün akşam odasında arkadaşlarıyla oynarken üzerine dolap düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç'un (10) ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma sürüyor.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma çerçevesinde küçük Zerin'in cesedi, Ardahan Devlet Hastanesinden alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çocuğun cenazesi, buradaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere karayoluyla Ardahan'a getirilmek için yola çıkarıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ayrıca Zerin Koç'un hayatını kaybettiği odada polislerce inceleme yapıldığı ve odanın soruşturma nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Olaya ilişkin yürütülen idari soruşturma kapsamında ise soruşturmanın selameti açısından söz konusu okulun müdürü , Ardahan Valiliğince görevden uzaklaştırıldı. Bugün Ardahan'daki baba ocağı Samanbeyli köyünde toprağa verilmesi beklenen Koç'un 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Halil ve Özlem Koç çiftinin ikinci çocuğu olan Zerin Koç'un oturduğu köydeki evlerinin okula uzak alması nedeniyle yatılı olarak eğitim gördüğü belirtildi. Olayı duyup Koç ailesinin evine gelen komşuları da aileye taziyelerini iletti.

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Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma
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