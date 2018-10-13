4 cenaze daha bekliyor

İzmir
'den, geçen pazartesi gecesi yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken tekneleri batınca, can yeleğiyle 28 saat yüzerek karaya çıkan Iraklı Mıhabat İsmael Ali, kurtulduğuna sevinemedi. Faciadan sonra bulunan 8 ceset üzerinde teşhis yaptırılan Mıhabat İsmael Ali, birinin 11 yaşındaki oğlu Abdullah Issa Abdurrahman
, birinin de 36 yaşındaki eşi Issa Abdurrahman Ahmed olduğunu belirledi. 4 çocuğu da kayıp olan 'mucize kadın', yaşadığı acıyla gözyaşlarına boğuldu. Ali, öldüğü değerlendirilen 4 çocuğunun cenazesini almadan ülkesine dönmek istemiyor. Mıhabat İsmael Ali'nin, "Büyük çoğunluğu teknenin kamarasında kaldı" dediği 26 kayıp mülteciyi arama çalışmaları da sürüyor. Bir sahil güvenlik korveti, 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik uçağı ve bir sahil güvenlik helikopteri denizden, jandarma ve emniyet birimleri ise karadan arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçlarının denizdeki çalışması sürüyor.