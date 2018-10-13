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’ndeki gaz sızıntısı öldürdü

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
İzmir Adliyesi’ndeki gaz sızıntısı öldürdü
'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımını yaptığı sırada sızan karbondioksit gazından zehirlenen Salih Ataoğlu (47) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 'nın zemin katında yangın tüplerinden sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren işçi Salih Ataoğlu ile kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) zehirlenmişti. Kalbi duran Salih Ataoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürülerek Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavileri süren iki kardeşten Ege Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan Salih Ataoğlu doktorların çabalarına rağmen gece yaşamını yitirdi. Adliyede gazdan zehirlenen 27 kişi ise 27'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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İzmir Adliyesi’ndeki gaz sızıntısı öldürdü
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