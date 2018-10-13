İzmir Adliyesi’ndeki gaz sızıntısı öldürdü

İzmir Adliyesi
'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımını yaptığı sırada sızan karbondioksit gazından zehirlenen Salih Ataoğlu (47) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adalet Sarayı
'nın zemin katında yangın tüplerinden sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren işçi Salih Ataoğlu ile kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) zehirlenmişti. Kalbi duran Salih Ataoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürülerek Ege Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavileri süren iki kardeşten Ege Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan Salih Ataoğlu doktorların çabalarına rağmen gece yaşamını yitirdi. Adliyede gazdan zehirlenen 27 kişi ise 27'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.