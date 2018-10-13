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'den son dakika uyarısı! Türkiye genelinde çok etkili olacak

'den son dakika raporları yayınlanmaya devam ediyor. Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 08:34
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Türkiye genelinde çok etkili olacak

Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile , Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevrelerinde ve Diyarbakır'ın kuzeyinde, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların bu akşAntalyalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğukesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Türkiye genelinde çok etkili olacak
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