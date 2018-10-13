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Son dakika haberi: ve kavgası! - , Berkay ve Arda kavgası sonrası paylaştı

Ünlü futbolcu ile şarkıcı 'ın bir gece kulübünde yaptığı kavga gündeme son dakika düşmüştü. Emirgan'da bir eğlence mekanında yaşanan tartışmada Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı ve burnunu kırdığı öğrenildi. Daha sonra ünlü şarkıcının eşi , gergin anlar ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Arda Turan'a olan tepkiler giderek artarken sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha geldi. İşte son yaşananlar...

Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 11:31
Son dakika haberi: Arda Turan ve Berkay kavgası! - Özlem Ada Şahin, Berkay ve Arda kavgası sonrası paylaştı

Geçtiğimiz günlerde ve arasında yapılan kavga magazin gündemine son dakika bombası olarak düştü. Emirgan'da bir eğlence mekanında ikili arasında yaşanan tartışmada Arda, Berkay'a kafa atarak burnunu kırdı. Daha sonra Berkay hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun ise ünlü şarkıcının hastaneye kaldırılmasının ardından hastaneye gittiği ve silahla bir el ateş açtığı basına yansımıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arda Turan, sosyal medya hesabından bir yeni paylaşım daha yaptı. 'de hastane odasından bir görüntü paylaştı. İşte tüm yaşananlar...

ARDA TURAN VE BERKAY KAVGASI

"Ben eğlence mekanına gittim. oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum.

Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır." dedi.

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Son dakika haberi: Arda Turan ve Berkay kavgası! - Özlem Ada Şahin, Berkay ve Arda kavgası sonrası paylaştı
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