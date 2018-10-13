Son dakika haberi: Arda Turan ve Berkay kavgası! - Özlem Ada Şahin, Berkay ve Arda kavgası sonrası paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ve Berkay arasında yapılan kavga magazin gündemine son dakika bombası olarak düştü. Emirgan'da bir eğlence mekanında ikili arasında yaşanan tartışmada Arda, Berkay'a kafa atarak burnunu kırdı. Daha sonra Berkay hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun ise ünlü şarkıcının hastaneye kaldırılmasının ardından hastaneye gittiği ve silahla bir el ateş açtığı basına yansımıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arda Turan, sosyal medya hesabından bir yeni paylaşım daha yaptı. Özlem Ada Şahin'de hastane odasından bir görüntü paylaştı. İşte tüm yaşananlar...

ARDA TURAN VE BERKAY KAVGASI

"Ben eğlence mekanına gittim. Burak Yılmaz oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum.

Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır." dedi.