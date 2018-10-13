Yeni nesil çipli sahte kimlikle yakalandı

Antalya
'da uygulama yapan polise başkası adına düzenlenmiş yeni nesil çipli kimlik kartını gösteren kişi gözaltına alındı. Sahte kimlikli şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Aksu ilçesinde 5 Ekim'de yapılan rutin kimlik kontrolleri esnasında durumundan şüphelenilen bir kişi, görevlilere Y.E.O. adına düzenlenmiş kimlik belgesi gösterdi. Yeni nesil çipli kimlik kartını UV (mor ışık) cihazıyla inceleyen polis, kimliğin sahte olduğunu belirledi. Sahte kimlikle yakalanan kişinin A.Ş. olduğu, hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi. A.Ş., adliyeye sevk edildi.