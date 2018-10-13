Yorgun ve üzgün

Futbolcu Arda Turan
ile şarkıcı Berkay Şahin
arasında Emirgan'daki bir gece kulubünde çıkan kavganın yankıları sürüyor. Arda'nın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin
'e 'Evli olmasan seni kaçırmazdım' demesi üzerine başlayan kavgada burnu kırılan Berkay'ın tedavisi devam ediyor. Olayların odağındaki isim olan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ise yaşanan kavganın ardından dün ilk kez görüntülendi. Eşi Berkay'ın kaldığı hastaneden çıkarken gazetecileri karşısında gören Özlem Ada Şahin, şoförlü aracına binerek gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Hastanedeki otopark bariyeri yerine şoförüne talimat verip plastik dubaların üzerinden aracı geçirerek hastaneden çıkan Özlem Ada Şahin, çok kısa sonra trafikte kalınca gazetecilerden kaçamadı. CEVAP VERMEDİ
Gazeteciler sıkışan trafikte Şahin'e, "Olaylarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Eşinizin son durumu nedir?" şeklindeki soruları cevapsız bırakan Özlem Ada Şahin'in telefonu bir an olsun elinden düşmedi. Şahin'in bir hayli üzgün ve yorgun olduğu dikkatlerden kaçmadı. OLAY GECENİN GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA
ARDA Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Emirgan'daki eğlence mekanından, ilk olarak saat 06.21'de, Arda Turan'ın kafa atarak burnunu kırdığı Berkay Şahin çıkıyor. Hemen ardından çıkan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Arda Turan'ı 8 kişi güçlükle durdurmaya çalışıyor. Berkay Şahin taksiye bindirilip hastaneye gönderiliyor. Arda Turan ve kardeşi Okan Turan
da 06.26'da hastaneye geliyor. Berkay Şahin ve Arda Turan, bir koltuğa oturup yaklaşık 18 dakika sohbet ediyor. Tartışma sırasında Arda Turan yere tek el ateş ediyor. Silah sesine rağmen odaya kimse gelmiyor. Bir süre sonra sakinleşen ikili yürüyerek servisten çıkıyor. "HELALLİK İSTEYECEĞİM"
ARDA Turan, İnstagram hesabından yeni bir açıklama yaptı. İddiaların 'Yalan' olduğunu yazan Turan kulübünden, takım arkadaşlarından ve kulüp başkanından helallik isteyeceğini kaydetti. "Hakkımdaki iftiralar ve yalanlar umrumda değil" diyen Turan "Umrumda olan tek şey ise eşim Aslıhan'dır. Bir daha eşimin böyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalmasına asla izin vermeyeceğim" dedi. YARGI SONUCUNU BEKLEYECEĞİZ
ARDA Turan ise Berkay Şahin'i darp ederek burnunu kırması ve Şahin'in tedavi gördüğü hastanede silahının ateş alması ile ilgili olarak önceki gün emniyette ifade vermişti. Arda Turan, ifadesinin ardından soluğu Etiler'deki bir çorbacıda aldı. Kardeşi Okan Turan ve futbolcu Burak Yılmaz
ile birlikte mekanın özel bölümünde çorba içip soluklanan Turan, çıkışta gazetecilerin yaşananlarla ilgili sorduğu sorulara "Savcılık makamına saygım sonsuz. Olay yargıya intikal etti. Bu saatten sonra adli yargının sonucunu bekleyeceğiz" diyerek yanıt verdi.