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Çılgın gençler taklalarla çatıdan çatıya atladı

’da metrobüs üstünde yaptığı sörfle tanınan parkur sporcusu Jack Kahyaoğlu, bu kez arkadaşlarıyla bir apartmanın çatısından başka çatıya takla atarak atladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 10:39
Çılgın gençler taklalarla çatıdan çatıya atladı

Türkiye'nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, bu kez yüksek bir binanın çatısından başka çatıya atlamak için arkadaşlarıyla plan yaptı. Çılgın gençler Bağcılar Çiftlik Mahallesi'ndeki yüksek bir apartmana gizlice girerek izinsiz şekilde çatısına çıktı. Çatıda bir süre dolaşan gençler ardından takla atarak karşı çatıya geçti.

Bir anlık hatanın ölümle sonuçlanacağının farkında bile olmayan olmayan gençler, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunu saniye saniye kaydeden gençler, bir de sosyal medyadan yayınladı.

Çılgın gençler takla atarak çatıdan atladı

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Çılgın gençler taklalarla çatıdan çatıya atladı
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