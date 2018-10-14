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'de devrildi: 4 yaralı

'de askeri aracın devrilmesi sonucu biri rütbeli 4 asker yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 22:14
Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait , Kırık köyü mevkisindeki bir olaya gittiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada, araçta bulunan 1'i rütbeli 4 asker yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla cipe bindirilerek Yığılca- karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı
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