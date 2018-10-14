Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eskort çağırmak isterken 7 bin lira dolandırıldı

Eskort çağırmak isterken 7 bin lira dolandırıldı

Eskort hizmeti alabilmek için internette bulduğu bir siteyle iletişime geçen Mehmet Y. dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu

Giriş Tarihi: 14.10.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 15:35
Eskort çağırmak isterken 7 bin lira dolandırıldı

Konfeksiyon işçisi Mehmet Y. (29), eskort hizmeti alabilmek için internette bulduğu bir siteyle iletişime geçti.

Kendisinden önce 500 TL yatırılması istenilen Mehmet Y'yi kandıran kişiler, paranın her defasında yatmadığını söyleyerek Mehmet Y'nin tam 7 bin 100 TL yatırmasını sağladı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Hürriyet'in haberine göre; yatırdığı para karşılık hizmet alamayan Mehmet Y., sonunda dolandırıldığını anlayarak soluğu savcılıkta aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Y., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, "Paraları yatırdıktan sonra aradığım telefon kapandı. Bir daha hiç açılmadı. Dolandırıldığımı anladım. Beni kandırarak paramı çalan kişilerden şikayetçiyim" dedi. Savcılık soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskort çağırmak isterken 7 bin lira dolandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN