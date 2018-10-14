Fotoğraf vermedi mektup gönderdi

Arda Turan
ile Berkay Şahin
arasında geçtiğimiz hafta Emirgan'daki bir gece kulübünde başlayan kavga, Beşiktaş'taki bir özel hastaneye de taşınmıştı. İddiaya göre, Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay Şahin, Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye gitmiş, Turan da arkadaşlarıyla birlikte acil servise gidip rastgele ateş açmıştı. 3 gün has- tanede tedavi gören Berkay, dün taburcu edildi. Berkay, hastanenin otoparkında kafasına örttüğü kapüşonuyla çıkarken, güvenlik görevlileri basın mensuplarını engelledi. Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer şarkıcının yazdığı mektubu basın mensuplarıyla paylaştı:
"Öncelikle ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum. Eşimden ve Aslıhan Turan'dan özür diliyorum. Herkesin bilmesini istediğim bir diğer ayrıntı; erkek adam kavga eder. Kavgada yumruk sayılmaz fakat senin yanına gelip 'Karımı bırakıp, yarım saate senin yanına geleceğim' dediğin kişiden kafanı çevirdiğin an başkasıyla konuşurken yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır. Şikâyetçi olmamam için 2 şartım vardı. Karımdan, benden, kendi karısından ve tüm kamuoyundan hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin utancını yaşadığını kabul edecek. Sonra biz onunla erkek erkeğe konuşacağız. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimizi ilettik. Fakat saçma sapan açıklamalar geldiği için ben davamın sonuna kadar arkasındayım. Burası hukuk devleti. Cezasını çekecek.