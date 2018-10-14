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'de feci kaza: 2 kardeş öldü

'nin Durankaya beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Akar ailesinden İrfan (13) ile kardeşi Cansu (5) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk, 1'i bebek 6 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 12:46
Hakkari'de feci kaza: 2 kardeş öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesine bağlı Gare Mahallesi'nde meydana geldi. Geçitli köyünden yönüne giden İbrahim Akar (33) yönetimindeki 04 P 4258 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

ANNE-BABA VE DİĞER ÇOCUKLARI YARALI

Kazada sürücü İbrahim, eşi Gönül (33), çocukları Gülten (16), İrfan, Cansu, Gülbahar (4), Cennet (1) ile kardeşi Nahide Akar (21) yaralandı. Yaralı aile fertleri, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ciddi olan İrfan ve kardeşi Cansu Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akar ailesinden 6 yaralının tedavisi sürdürülürken, kaza haberini alan yakınları, hastaneye koştu. 2 kardeşin yaşamını yitirdiğini öğrenen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi. İrfan- Cansu Akar kardeşlerin cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hakkari'de feci kaza: 2 kardeş öldü
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