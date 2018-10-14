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Hırsızdan pişkin ifadeler!

'da 30 fidan kovası ve sara filesi çalan hırsız, yakalanınca "Ne var sanki bir kova çaldık" diye tepki gösterdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 11:32
Hırsızdan pişkin ifadeler!

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. kendisine ait 30 fidan kovası ve sera filesini apartmanının otoparkına bıraktı. Bir süre sonra malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden Ramazan S., güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde hırsızlık olayını fark edip polisi aradı.

"NE VAR SANKİ, BİR KOVA ÇALDIK"

Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 tekerli elektrikli araçla fidan kovalarını ve sera malzemelerini çalan Aldulgani Ö.'yü yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda, "Geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Malzemeleri çöp sanarak aldım" derken, basın mensuplarını karşısında görünce de "Ne var sanki, bir kova çaldık" diye tepki gösterdi.

Aldulgani Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hırsızdan pişkin ifadeler!
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