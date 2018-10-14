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Mühürlenen binada erkek cesedi bulundu

'da bir binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 09:55
Mühürlenen binada erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kokunun geldiği binanın mühürlü olduğunu fark etti. Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine içeri giren polis ekipleri, bodrumdaki bir odada başından vurulmuş erkek cesedi olduğunu gördü.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi.

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Mühürlenen binada erkek cesedi bulundu
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