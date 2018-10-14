Selçuk Üniversitesi nerede? Selçuk Üniversitesi hangi şehirdedir? 14 Ekim Hadi ipucu sorusu

Türkiye'nin güzide üniversitelerinden olan Selçuk Üniversitesi bugün yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sosyal medya üzerinden oynan Hadi bilgi yarışmasında da ipucu sorusu olarak sorulan soru üzerine, binlerce vatandaş Selçuk Üniversitesi'nin hangi ilde bulunduğunu merak ediyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 'Selçuk Üniversitesi hangi şehirde?' sorusuna yanıt verirken üniversitenin tarihçesi hakkında da bilgilere değindik. Peki, Selçuk Üniversitesi nerededir?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HANGİ ŞEHİRDEDİR? 14 EKİM PAZAR HADİ İPUCU SORUSU

Akşam saat 20.30'da gerçekleşecek Hadi yarışması öncesinde Selçuk Üniversitesi'nin bulunduğu yer merak ediliyor. Haberimizin detaylarından Selçuk Üniversitesi'nin hangi şehirde bulunduğunu öğrenebilirsiniz.