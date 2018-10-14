Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Selçuk Üniversitesi nerede? Selçuk Üniversitesi hangi şehirdedir? 14 Ekim Hadi ipucu sorusu

? Selçuk Üniversitesi hangi şehirdedir? 14 Ekim sorusu

hangi şehirdedir? sorusu bugün yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Selçuk Üniversitesi'nin olduğunu merak eden binlerce yurttaş, sorusunun duyurulması ile beraber Google'a akın etti. Hadi yarışmasında olarak sorulan soru üzerine, Selçuk Üniversitesi'nin hangi şehirde olduğu oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, 14 Ekim Hadi ipucu sorusunun yanıtına değindik. İşte merak edilenler

Giriş Tarihi: 14.10.2018 15:46
Selçuk Üniversitesi nerede? Selçuk Üniversitesi hangi şehirdedir? 14 Ekim Hadi ipucu sorusu

Türkiye'nin güzide üniversitelerinden olan bugün yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sosyal medya üzerinden oynan Hadi bilgi yarışmasında da olarak sorulan soru üzerine, binlerce vatandaş Selçuk Üniversitesi'nin hangi ilde bulunduğunu merak ediyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 'Selçuk Üniversitesi hangi şehirde?' sorusuna yanıt verirken üniversitenin tarihçesi hakkında da bilgilere değindik. Peki, Selçuk Üniversitesi dir?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HANGİ ŞEHİRDEDİR? 14 EKİM PAZAR HADİ İPUCU SORUSU

Akşam saat 20.30'da gerçekleşecek Hadi yarışması öncesinde Selçuk Üniversitesi'nin bulunduğu yer merak ediliyor. Haberimizin detaylarından Selçuk Üniversitesi'nin hangi şehirde bulunduğunu öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Üniversitesi nerede? Selçuk Üniversitesi hangi şehirdedir? 14 Ekim Hadi ipucu sorusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN