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Selfie faciası! Son anları böyle görüntülendi

Panama'da selfie çekerken bir binanın 27. katından düşen turist hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 14:39
Selfie faciası! Son anları böyle görüntülendi

Panama'da selfi faciası yaşandı. Portekiz uyruklu bir kadın, başkent 'deki El Cangrejo bölgesinde bir binanın 27. katında balkonun korkulukları üzerine oturarak selfie çekmek istedi. 27 yaşındaki genç kadın, dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının düşüş anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Görgü tanıkları, yakındaki binalarda yer alan diğer kişilerin ve yakındaki bir binada çalışan işçilerin kadını uyarmaya çalıştığını ancak kadının bu uyarıları dikkate almadığını belirttiler.

Panama İtfaiyesi, olay sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hayatınızın bir selfieden daha değerli olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

'daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmada Ekim 2011 ile Kasım 2017 tarihleri arasında selfie çekerken 259 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Selfie faciası! Son anları böyle görüntülendi
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