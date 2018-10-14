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Geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcu ile pop şarkıcısı Berkay'ın kavgası gündeme adeta bombası olarak düşmüştü. İstanbul Emirgan'da bulunan bir gece kulübünde sabah saatlerinde yaşanan olayın nedeni olarak Arda'nın Berkay'ın eşi 'e söylediği sözler olduğu iddia ediliyor. Tartışma olarak başlayan olay, ardından kavgaya dönüşmüş Arda Turan Berkay'a kafa atarak burnunu kırmıştı. Gelişen olayların akabinde Arda Turan Berkay'ın bulunduğu hastaneye silah götürmüş ve silah patlamıştı. Bu son dakika yaşanan magazin haberi, milyonlarca vatandaşın ilgisini bir anda üzerine çekti. Peki, Arda Turan Berkay neden kavga etti? İşte son yaşanan bilgiler eşliğinde kavgaya dair tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.10.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 11:33
Son dakika haberi: Arda Turan ve Berkay neden kavga etti? Özlem Ada Şahin, Arda Turan Berkay kavgası tüm yaşananlar!

Başakşehir'li futbolcu ile şarkıcı Berkay arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan kavganın artçı sarsıntıları hala devam ediyor. Magazin gündeminde son dakika bombası etkisi yapan , detaylarıyla hala merak konusu durumunda. Emirgan'da bulunan bir gece kulübünde başlayan kavga, mekanın dışına taşmış ve Arda Turan Berkay'a kafa atark ünlü sanatçının burnunu kırmıştı. Berkay'ın olay yerinde bulunan bir taksiyle hastaneye kaldırılmasının ardından Arda Turan ve arkadaşları şarkıcının bulunduğu hastaneye gitmişti. Arda'nın götürdüğü silahın hastanede patlaması sonucunda ise olay adli makamlara taşınmıştı. Tarafların yaptığı açıklamaların yanında, Berkay'ın eşi 'in ve Arda Turan'ın eşi 'ın yaptığı açıklamalar da oldukça konuşuldu.

ARDA TURAN VE BERKAY NEDEN KAVGA ETTİ?

Arda Turan ile Berkay kavgasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haberimizin ilerleyen sayfalarında, kavgaya dair bütün ayrıntıları bulabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Arda Turan ve Berkay neden kavga etti? Özlem Ada Şahin, Arda Turan Berkay kavgası tüm yaşananlar!
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