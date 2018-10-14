Son dakika haberi: Arda Turan ve Berkay neden kavga etti? Özlem Ada Şahin, Arda Turan Berkay kavgası tüm yaşananlar!

Başakşehir'li futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında geçtiğimiz günlerde son dakika yaşanan kavganın artçı sarsıntıları hala devam ediyor. Magazin gündeminde son dakika bombası etkisi yapan Arda Berkay kavgası, detaylarıyla hala merak konusu durumunda. Emirgan'da bulunan bir gece kulübünde başlayan kavga, mekanın dışına taşmış ve Arda Turan Berkay'a kafa atark ünlü sanatçının burnunu kırmıştı. Berkay'ın olay yerinde bulunan bir taksiyle hastaneye kaldırılmasının ardından Arda Turan ve arkadaşları şarkıcının bulunduğu hastaneye gitmişti. Arda'nın götürdüğü silahın hastanede patlaması sonucunda ise olay adli makamlara taşınmıştı. Tarafların yaptığı açıklamaların yanında, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in ve Arda Turan'ın eşi Aslıhan doğan'ın yaptığı açıklamalar da oldukça konuşuldu.

ARDA TURAN VE BERKAY NEDEN KAVGA ETTİ?

Arda Turan ile Berkay kavgasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haberimizin ilerleyen sayfalarında, kavgaya dair bütün ayrıntıları bulabilirsiniz.