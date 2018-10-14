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Tüm dünyada ender rastlanıyor: 'da bulundu

’da, dünyada ve Türkiye’de ender rastlanan “mekik kelebeği” bulundu. Askeri kamuflaj deseniyle dikkat çeken kelebek görenleri şaşkına çevirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 10:23
Tüm dünyada ender rastlanıyor: İstanbul'da bulundu

Dünyada ve Türkiye'de ender rastlanan "Daphnis Neri", yaygın adıyla "mekik kelebeği" denilen türe 'da rastlanıldı. Güngören'de esnaflık yapan Ahmet Dilbaz'ın yolda bir vatandaşın aracın üstünde görüp ürktüğü mekik kelebeği dikkatini çekti. Dilbaz, aracın üstündeki kelebeği alıp sahiplendi. Sonrasında kelebeğin fotoğrafını çekip internette araştıran Dilbaz, kelebek türünün dünyada ender rastlanılan mekik kelebeği olduğunu öğrendi. Kelebeğe kutu içerisinde bir yer hazırladıktan sonra yetkili birimleri arayarak bilgi alan ve İstanbul Tabiat Parkları'na yönlendirilen Dilbaz, yetkililerle telefonda görüştü. Dilbaz, mekik kelebeğini pazartesiye kadar besledikten sonra İstanbul Tabiat Parkları yetkililerine teslim edecek.

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Tüm dünyada ender rastlanıyor: İstanbul'da bulundu
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