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genelinde güvenliği uygulaması! Binlerce araç ve sürücü kontrol edildi

genelinde 5 bin 607 personelin katılımıyla yapılan lerde 107 bin 399 araç ve sürücü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesine el konuldu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 14:40
Türkiye genelinde trafik güvenliği uygulaması! Binlerce araç ve sürücü kontrol edildi

genelinde 5 bin 607 personelin katılımıyla yapılan lerde 9 bin 512 sürücüye ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 100 günlük eylem planı kapsamında "Türkiye Güvenliği Denetlemeleri"nin sekizincisi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, trafik ekip ve personelince gerçekleştirildi.

Alkollü araç kullanımının engellenmesi başta olmak üzere trafik kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler, eş zamanlı olarak 81 ilde yapıldı.

Bu kapsamda, 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada yapılan denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesine el konuldu.

Ayrıca eksiklikleri belirlenen 2 bin 528 araç trafikten men edilirken 9 bin 512 sürücüye, 4 milyon 976 bin 460 lira ceza uygulandı.

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Türkiye genelinde trafik güvenliği uygulaması! Binlerce araç ve sürücü kontrol edildi
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