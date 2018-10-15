"Acil önlem alınmalı"

Otomotiv Gazetecileri Derneği Başkanı Ufuk Sandık :



"Kural tanımayan sürücüler, trafikte büyük tehlike yaratıyor. Hız yapıyor, kırmızı ışıkta geçiyor, hatalı sollama yapıyorlar. Hem kendilerinin, hem trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların hayatına kastediyor.





Ancak son günlerde kural tanımayan sürücüler kadar tehlikeli bir grup ortaya çıktı. Araçlara tutunarak paten yapan gençler… Bu patenlileri şehrin her yerinde görmek mümkün. Yolcu otobüslerinin ya da minibüslerin arkasına tutunarak, paten kayıyorlar. Yaptıklarının ne denli tehlikeli olduğunun farkında değiller. Büyük ihtimalle eğlenceli bir oyun olarak görüyorlar.

Ama beni asıl şaşırtan. Hayatlarını hiçe sayarak oynadıkları bu tehlikeli oyunu bir marifetmiş gibi sosyal medyada yayınlamaları. Bunun hızla yayılması ve gençler arasında bir gövde gösterisi haline gelmesinin nedeni de sanırım sosyal medya.

Ancak bu bir şey değil. Sosyal medyada 'Patenle araçlara tutunma rehberi' videoları bile var. Paten ustası olduğunu söyleyen birisi videoda, otobüsten, minibüse, binek otomobile hangi araca nasıl tutulması gerektiğini öğretiyor. Videonun on binlerce kişi tarafından izlenmesi, patenle araçlara tutulmanın ne denli popüler olduğunu gösteriyor.

Videoyu çeken kişinin, 'Yapmanızı tavsiye etmiyorum, tehlikeli. Başınıza bir kaza gelmesini istemiyor. Bu yüzden güvenli şekilde yapmanızı istiyorum' demesi ise trajikomik bir durum. Videonun altına yapılan yorumlarda çok sayıda insanın paten kayarken düşüp, yüzünü parçaladığını, ayağını kırdığını ve yaralandığını yazması düşündürücü.

Gelelim can alıcı soruya. Peki bu tehlikeli oyunu ortadan kaldırmak için kimlere görev düşüyor? Öncelikle anne babalar çocuklarını uyarmalı. Yaptıklarının yanlış olduğunu söylemeli. Sorumlu vatandaşlar araçların arkasına tutunarak paten yapanları polise bildirmeli. Trafik polisleri başta olmak üzere, mobese kameralarını izleyen görevliler de harekete geçmeli. Kameralardan tespit edip gerekli önlemleri almalı. Bildiğim kadarıyla, bu tür kişiler trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu nedeniyle ceza uygulanıyor. Ancak bir önerim bu kişiler sosyal medyada teşhir edilsin. Bir marifetmiş gibi araçlara tutunarak paten kaydıklarını sosyal medyada yayınlara verilecek en iyi ceza sanırım bu…"



TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ BAŞKANI HİTAY GÜNER: CEZALAR CAYDIRICI OLMALI







Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Hitay Güner de o patencilerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Hitay Güner, "Patenciler gibi olumsuz davranışlarda bulunanlara 'trafiği tehlikeye sokmaktan' 216 lira ceza kesiliyor. Caydırıcı olması için bu ceza çok az. Kendilerini ve sürücüleri tehlikeye atan bu patenciler için denetim ve kamera tespit noktalarının artırılması gerekmektedir" dedi.



İŞTE TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN O GÖRÜNTÜLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenli ve bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada